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Сколько в Харькове частных школ и детсадов и имеют ли они укрытия

Харьков 20:38   26.08.2026
Оксана Якушко
Елена Нагорная
Сколько в Харькове частных школ и детсадов и имеют ли они укрытия

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко рассказала, что в Харькове официально с лицензией работают 50 частных учебных заведений.

«Детским садиком и школой называется только то учебное заведение, которое имеет лицензию. Когда я говорила 50 частных учебных заведений, я имела в виду, что это те учреждения, которые имеют лицензию, имеют право выдавать документы, зарегистрированные в информационной системе образования. В Харькове это 34 частных садика и 16 частных школы», — сообщила Деменко.

Но даже не все частные учебные заведения с лицензией имеют или размещаются в противорадиационных укрытиях, отметила начальник департамента образования.

«Нет, они не размещаются. Облсовет обороны прописывает четко для всех, не важно, частные или коммунальные, что учебное заведение может функционировать только при наличии защитного сооружения гражданской защиты. То есть противорадиационное укрытие или сооружение двойного назначения. Но это уже дело ГСЧС и правоохранительных органов, почему некоторые садики, не имея защитного сооружения, работают. Ведь лицензия – это право на функционирование учебного заведения. А ПРУ – это возможность работать этому учебному заведению во время опасности, которая сейчас существует в городе», — подчеркнула руководитель департамента образования.

Никакие требования к работе частных школ и детсадов не были смягчены, подчеркивает Деменко. То есть работающие садики, не имеющие защитных сооружений, нарушают условия их работы. И, по мнению руководителя департамента образования, в Харькове есть такие.

«Если это коммунальный детский сад, то город не допустит, чтобы он работал офлайн, подвергая детей опасности. Если это частный детсад, то я думаю, к ответственности следует привлекать учредителей, но это должны делать полиция, прокуратура, ГСЧС, потому что это нарушение решения областного совета обороны», — подчеркнула Деменко.

Все остальные учреждения, не имеющие лицензию, это либо центры развития ребенка, либо клубы и т.д. И в их случае ситуация еще хуже, потому что привлечь к ответственности нелицензированное заведение еще труднее.

«Очень часто мы получаем запросы, что по какому-то адресу в трехкомнатной квартире действует детский сад. Мы не имеем на этих людей никакого влияния, потому что это зарегистрировавшиеся обычные ФЛПы и в их уставном перечне написано «Уход за детьми». Их сейчас множество. Мы даже не понимаем, сколько их, это разве что районная налоговая может знать. Они не являются детскими садами», — подчеркнула глава департамента образования.

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Автор: Оксана Якушко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 20:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко рассказала, что в Харькове официально с лицензией работают 50 частных учебных заведений.".