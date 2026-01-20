«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет

Мэр Игорь Терехов рассказал, что в последние дни враг целенаправленно бьет по энергетике в Харькове. Россияне выпускают мощные ракеты – из-за этого никакие защитные сооружения не способны предотвратить разрушения.

Часто россияне бьют в одну и ту же точку, написал мэр. И чем больше разрушений – тем сложнее и дольше энергетикам становится ликвидировать последствия.

«Мы уже привлекли Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для координации всех служб и максимальной скорой помощи энергетикам. У нас есть люди – соответствующие специалисты, которые будут работать рядом с энергетиками. Есть техника, есть материалы, есть организованность городских служб. Есть четырехлетний опыт работы в бесчеловечных условиях. Будем действовать вместе!», – сказал мэр.

Все это, уверен городской голова, поможет достигнуть главную цель – быстрее вернуть свет харьковчанам.