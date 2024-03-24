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Графики есть, но неокончательные — облэнерго об отключениях света в Харькове

Общество 12:47   24.03.2024
Елена Нагорная
Графики есть, но неокончательные — облэнерго об отключениях света в Харькове

Сегодня в Харькове и области начали применять графики аварийных отключений электричества, но продолжается их корректировка, учитывая текущую сложную ситуацию в электросетях региона.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Главная цель энергетиков — в первую очередь запитать объекты критической инфраструктуры, что позволит создать приемлемые условия для жизнедеятельности Харькова и Харьковской области. Кроме того, по возможности обеспечить электроснабжение как можно большего количества бытовых потребителей», — отметили в ведомстве.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.

В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов и разрабатываются графики плановых отключений. В Минэнерго проинформировали, что для 200 тысяч абонентов ввели почасовые ограничения, чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 12:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Харькове и области начали применять графики аварийных отключений электричества".