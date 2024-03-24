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Почасовые графики включения света ввели для 200 тысяч абонентов Харькова

Общество 11:10   24.03.2024
Елена Нагорная
Почасовые графики включения света ввели для 200 тысяч абонентов Харькова

В Харькове из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры пока невозможно одновременно запитать всех абонентов. Чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству, для 200 тысяч абонентов введены почасовые ограничения.

Об этом сообщили в Минэнерго и добавили, что критическая инфраструктура города запитана.

«В отдельных узлах энергосети есть дефициты из-за невозможности передачи из-за поврежденных объектов. Это, в первую очередь, Харьков. Сейчас задействованы почасовые графики подачи электрической энергии, постепенно пытаемся в условиях сетевых ограничений предоставить максимальное количество света населению», — рассказал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов и разрабатываются графики плановых отключений.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству, для 200 тысяч абонентов введены почасовые ограничения".