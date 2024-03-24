Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
У Харкові через значні пошкодження енергоінфраструктури наразі неможливо одночасно заживити усіх абонентів. Аби забезпечити доступ усіх споживачів до електрики, для 200 тисяч абонентів ввели погодинні обмеження.
Про це повідомили у Міненерго та додали, що критична інфраструктура міста заживлена.
“В окремих вузлах енергомережі є дефіцити через неможливість передачі через пошкоджені об’єкти. Це, в першу чергу, Харків. Зараз задіяні погодинні графіки подачі електричної енергії, поступово намагаємося в умовах мережевих обмежень надати максимальну кількість світла населенню“, – розповів в етері телемарафону заступник міністра енергетики України Микола Колесник.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 11:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аби забезпечити доступ усіх споживачів до електрики, для 200 тисяч абонентів ввели погодинні обмеження".