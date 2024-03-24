Графіки є, але їх ще коригують – обленерго про відключення світла в Харкові

Сьогодні у Харкові та області почали застосовувати графіки аварійних вимкнень електрики, але триває їхнє коригування, враховуючи поточну складну ситуацію в електромережах регіону.

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Головна мета енергетиків – першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури, що дозволить створити прийнятні умови для життєдіяльності Харкова та Харківської області. Крім того, за можливості забезпечити електропостачання якнайбільшої кількості побутових споживачів”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.

У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. У Міненерго поінформували, що для 200 тисяч абонентів запровадили погодинні обмеження, щоб забезпечити доступ усіх споживачів до електрики.