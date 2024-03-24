Графіки є, але їх ще коригують – обленерго про відключення світла в Харкові
Сьогодні у Харкові та області почали застосовувати графіки аварійних вимкнень електрики, але триває їхнє коригування, враховуючи поточну складну ситуацію в електромережах регіону.
Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
“Головна мета енергетиків – першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури, що дозволить створити прийнятні умови для життєдіяльності Харкова та Харківської області. Крім того, за можливості забезпечити електропостачання якнайбільшої кількості побутових споживачів”, – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.
У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. У Міненерго поінформували, що для 200 тисяч абонентів запровадили погодинні обмеження, щоб забезпечити доступ усіх споживачів до електрики.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, графики, електроенергія, облэнерго, ракетные удары, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Графіки є, але їх ще коригують – обленерго про відключення світла в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 12:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні у Харкові та області почали застосовувати графіки аварійних вимкнень електрики, але триває їхнє коригування".