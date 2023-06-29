АО «Харьковгаз» остановили действие лицензии: что это значит для потребителей
28 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) опубликовала постановление об остановке действия лицензии АО «Харьковгаз».
Текст постановления разместили на сайте комиссии. Согласно документу, комиссия постановляет «остановить акционерному обществу «Оператор газораспределительной системы «Харьковгаз» действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природных газов, выданной в соответствии с постановлением Национальной комиссии, 19 июня 2017 № 809, в связи с передачей целостного имущественного комплекса по распределению природного газа другому субъекту хозяйствования, который получил соответствующую лицензию».
Свое имущество и средства «Харьковгаз» должен до 31 декабря 2023 года передать ООО «Газораспределительные системы Украины». В частности, ООО должно получить в свою собственность узлы учета природного газа, которые находятся на балансе «Харьковгаза».
Постановление вступает в силу 1 июля 2023 года.
На странице «Харьковгаза» в facebook дали пояснения происходящему.
«С 1 июля 2023 года услуги распределения природного газа на прифронтовой Харьковщине будет предоставлять ООО «Газораспределительные сети Украины». Под опекой национального оператора — населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Чугуевского и Харьковского районов. Обеспечивать бесперебойное газоснабжение будет новосозданный Харьковский филиал «Газсети», — отметили в «Харьковгазе».
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При этом газовики подчеркнули: личные счета и тариф на распределение газа для потребителей остаются такими же. С 1 июля 2023 только изменятся реквизиты для оплаты за услуги. Актуальные данные укажут на официальных ресурсах компании и в платежках.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 19:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) опубликовала постановление об остановке действия лицензии АО «Харьковгаз»".