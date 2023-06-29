АТ “Харківгаз” зупинили дію ліцензії: що це означає для споживачів

28 червня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала постанову про зупинення дії ліцензії АТ “Харківгаз”.

Текст постанови розмістили на сайті комісії. Згідно з документом, комісія постановляє “зупинити акціонерному товариству “Оператор газорозподільної системи “Харківгаз” дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2017 року № 809, у зв’язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб’єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію”.

Своє майно та кошти “Харківгаз” має до 31 грудня 2023 року передати ТОВ “Газорозподільні системи України”. Зокрема, ТОВ має отримати у свою власність вузли обліку природного газу, що знаходяться на балансі “Харківгазу”.

Постанова набирає чинності з 1 липня 2023 року.

На сторінці “Харківгазу” у фейсбуці дали пояснення, що відбувається.

“З 1 липня 2023 року послуги розподілу природного газу на прифронтовій Харківщині надаватиме ТОВ “Газорозподільні мережі України”. Під опікою національного оператора населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів. Забезпечувати безперебійне газопостачання буде новостворена Харківська філія “Газмережі”, – зазначили в “Харківгазі”.

При цьому газовики підкреслили: особисті рахунки та тариф на розподіл газу для споживачів залишаються такими самими. З 1 липня 2023 року лише зміняться реквізити для оплати за послуги. Актуальні дані вкажуть на офіційних ресурсах компанії та у платіжках.