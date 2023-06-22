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Пожежа на газопроводі у Харкові: мешканцям повернули газ

Суспільство 12:36   22.06.2023
Вікторія Яковенко
Пожежа на газопроводі у Харкові: мешканцям повернули газ Фото: АТ “Харківміськгаз”

Газ повернули мешканцям Основ’янського району, які залишилися без енергоносія внаслідок аварії на газогоні на проспекті Гагаріна.

Газопостачання поновили 12,5 тис споживачам, повідомили в АТ «Харківміськгаз».

«Роботи з відновлення розподілу газу родинам тривають», – додали газовики.

Водночас спеціалісти продовжують ремонті роботи на пошкодженій ділянці газопроводу.

Нагадаємо, ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.

Читайте також: Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 12:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газ повернули мешканцям Основ’янського району, які залишилися без енергоносія внаслідок аварії на газогоні на проспекті Гагаріна.".