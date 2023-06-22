Пожежа на газопроводі у Харкові: мешканцям повернули газ

Газ повернули мешканцям Основ’янського району, які залишилися без енергоносія внаслідок аварії на газогоні на проспекті Гагаріна.

Газопостачання поновили 12,5 тис споживачам, повідомили в АТ «Харківміськгаз».

«Роботи з відновлення розподілу газу родинам тривають», – додали газовики.

Водночас спеціалісти продовжують ремонті роботи на пошкодженій ділянці газопроводу.

Нагадаємо, ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.