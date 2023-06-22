Пожежа на газопроводі у Харкові: мешканцям повернули газ
Фото: АТ “Харківміськгаз”
Газ повернули мешканцям Основ’янського району, які залишилися без енергоносія внаслідок аварії на газогоні на проспекті Гагаріна.
Газопостачання поновили 12,5 тис споживачам, повідомили в АТ «Харківміськгаз».
«Роботи з відновлення розподілу газу родинам тривають», – додали газовики.
Водночас спеціалісти продовжують ремонті роботи на пошкодженій ділянці газопроводу.
Нагадаємо, ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газ повернули мешканцям Основ’янського району, які залишилися без енергоносія внаслідок аварії на газогоні на проспекті Гагаріна.".