Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)

Ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 22:25 надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу.

Пізніше, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби. Подачу енергоносія відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.

На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС.

«Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються 2 розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії», – зазначили рятувальники.