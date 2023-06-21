Live
  • Середа 21.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🟢

Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)

Події 11:55   21.06.2023
Вікторія Яковенко
Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 22:25 надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу.

Пізніше, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби. Подачу енергоносія відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.

На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС.

«Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються 2 розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії», – зазначили рятувальники.

01

02
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Імітують епічний наступ – аналітик про події на Куп’янському напрямку
Імітують епічний наступ – аналітик про події на Куп’янському напрямку
21.06.2023
Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів
Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів
21.06.2023
Харківська 92 ОМБр підбила дроном одну з найпріоритетніших цілей (відео)
Харківська 92 ОМБр підбила дроном одну з найпріоритетніших цілей (відео)
21.06.2023
Харків’янин з “Укренерго” зливав ворогові дані про енергосистему: його зловили
Харків’янин з “Укренерго” зливав ворогові дані про енергосистему: його зловили
21.06.2023
На Харківщині чоловік загинув під час пожежі
На Харківщині чоловік загинув під час пожежі
21.06.2023
Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)
Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)
21.06.2023

Новини за темою:

11:32
Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів
08:51
На Харківщині чоловік загинув під час пожежі
08:22
Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі
23:24
На пр. Гагаріна в Харкові – пожежа через витік газу: інформація ДСНС (відео)
21:07
На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.".