Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)
Ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 22:25 надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу.
Пізніше, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби. Подачу енергоносія відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.
На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС.
«Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються 2 розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії», – зазначили рятувальники.
Читайте також: Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів
Новини за темою:
Ви читали новину: «Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 11:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 20 червня на проспекті Гагаріна сталася пожежа, попередньо, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби.".