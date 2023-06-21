Ночная авария на газопроводе в Харькове: в трубу попала молния – ГСЧС (видео)
Вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 22:25 поступило сообщение о пожаре на газопроводе среднего давления диаметром 700 мм. Во время аварийных работ на канализационной сети произошел оползень, что повлекло за собой разгерметизацию газопровода.
Позже, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ. Подачу энергоносителя сразу перекрыли, однако из-за значительного давления в системе он горел длительное время.
На месте происшествия работали 5 оперативных подразделений ГСЧС.
«По состоянию на 9:00 открытого горения не происходит. На месте происшествия остаются 2 подразделения ГСЧС, которые будут дежурить, пока коммунальщики не устранят все последствия аварии», — отметили спасатели.
Читайте также: Часть пр. Гагарина, где был пожар, перекрыли: без газа — 13 тыс потребителей
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночная авария на газопроводе в Харькове: в трубу попала молния – ГСЧС (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 11:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.".