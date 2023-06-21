Ночная авария на газопроводе в Харькове: в трубу попала молния – ГСЧС (видео)

Вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 22:25 поступило сообщение о пожаре на газопроводе среднего давления диаметром 700 мм. Во время аварийных работ на канализационной сети произошел оползень, что повлекло за собой разгерметизацию газопровода.

Позже, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ. Подачу энергоносителя сразу перекрыли, однако из-за значительного давления в системе он горел длительное время.

На месте происшествия работали 5 оперативных подразделений ГСЧС.

«По состоянию на 9:00 открытого горения не происходит. На месте происшествия остаются 2 подразделения ГСЧС, которые будут дежурить, пока коммунальщики не устранят все последствия аварии», — отметили спасатели.