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Ночная авария на газопроводе в Харькове: в трубу попала молния – ГСЧС (видео)

Происшествия 11:55   21.06.2023
Виктория Яковенко
Ночная авария на газопроводе в Харькове: в трубу попала молния – ГСЧС (видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 22:25 поступило сообщение о пожаре на газопроводе среднего давления диаметром 700 мм. Во время аварийных работ на канализационной сети произошел оползень, что повлекло за собой разгерметизацию газопровода.

Позже, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ. Подачу энергоносителя сразу перекрыли, однако из-за значительного давления в системе он горел длительное время.

На месте происшествия работали 5 оперативных подразделений ГСЧС.

«По состоянию на 9:00 открытого горения не происходит. На месте происшествия остаются 2 подразделения ГСЧС, которые будут дежурить, пока коммунальщики не устранят все последствия аварии», — отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.".