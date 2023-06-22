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Пожар на газопроводе в Харькове: жителям вернули газ

Общество 12:36   22.06.2023
Виктория Яковенко
Пожар на газопроводе в Харькове: жителям вернули газ Фото: АО «Харьковгоргаз»

Газ вернули жителям Основянского района, которые остались без энергоносителя в результате аварии на газопроводе на проспекте Гагарина.

Газоснабжение возобновили 12,5 тыс. потребителям, сообщили в АО «Харьковгоргаз».

«Работы по возобновлению распределения газа семьям продолжаются», — добавили газовики.

В то же время, специалисты продолжают ремонтные работы на поврежденном участке газопровода.

Напомним, вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.

Читайте также: Часть пр. Гагарина, где был пожар, перекрыли: без газа — 13 тыс потребителей

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 12:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газ вернули жителям Основянского района, которые остались без энергоносителя в результате аварии на газопроводе на проспекте Гагарина.".