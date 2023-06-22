Пожар на газопроводе в Харькове: жителям вернули газ

Газ вернули жителям Основянского района, которые остались без энергоносителя в результате аварии на газопроводе на проспекте Гагарина.

Газоснабжение возобновили 12,5 тыс. потребителям, сообщили в АО «Харьковгоргаз».

«Работы по возобновлению распределения газа семьям продолжаются», — добавили газовики.

В то же время, специалисты продолжают ремонтные работы на поврежденном участке газопровода.

Напомним, вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.