Пожар на газопроводе в Харькове: жителям вернули газ
Фото: АО «Харьковгоргаз»
Газ вернули жителям Основянского района, которые остались без энергоносителя в результате аварии на газопроводе на проспекте Гагарина.
Газоснабжение возобновили 12,5 тыс. потребителям, сообщили в АО «Харьковгоргаз».
«Работы по возобновлению распределения газа семьям продолжаются», — добавили газовики.
В то же время, специалисты продолжают ремонтные работы на поврежденном участке газопровода.
Напомним, вечером 20 июня на проспекте Гагарина произошел пожар, предварительно, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газ вернули жителям Основянского района, которые остались без энергоносителя в результате аварии на газопроводе на проспекте Гагарина.".