Неизвестные перекрыли газ поселку на Харьковщине

Газовики заново пускают газ в поселок Старый Салтов — кто-то перекрыл подачу.

«В Старом Салтове неизвестные перекрыли подачу газа в поселок. Проводятся повторные пуски газа в дома», — кратко сообщила о событии пресс-служба «Харьковгаза».

Также газовики восстанавливают распределительный газопровод в Купянске, который пострадал от ракетного удара. Уже идет заполнение системы жидкостью.

Продолжаются ремонты в Изюме — в домах, куда возвращаются жители.

По информации газовиков, за прошедшую неделю на Харьковщине газ вернули в 2700 домовладений.