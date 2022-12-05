Live
  • Понедельник 05.12.2022
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Неизвестные перекрыли газ поселку на Харьковщине

Общество 11:22   05.12.2022
Оксана Горун
Неизвестные перекрыли газ поселку на Харьковщине Фото: АО «Харьковгаз»

Газовики заново пускают газ в поселок Старый Салтов — кто-то перекрыл подачу.

«В Старом Салтове неизвестные перекрыли подачу газа в поселок. Проводятся повторные пуски газа в дома», — кратко сообщила о событии пресс-служба «Харьковгаза».

Также газовики восстанавливают распределительный газопровод в Купянске, который пострадал от ракетного удара. Уже идет заполнение системы жидкостью.

На Харьковщине подключают газ 2
Фото: АО «Харьковгаз»

Продолжаются ремонты в Изюме — в домах, куда возвращаются жители.

На Харьковщине подключают газ 3
Фото: АО «Харьковгаз»

Читайте также: Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото)

По информации газовиков, за прошедшую неделю на Харьковщине газ вернули в 2700 домовладений.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:25
По Купянску ударили ракетами С-300: погибла женщина — Синегубов
08:28
Ночью российская армия разрушила на Харьковщине СТО — ГСЧС
11:19
Была Пушкинская, станет Бандеры: 22 улицы переименовывают в Изюме (список)
09:40
За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов
09:22
Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Неизвестные перекрыли газ поселку на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 11:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газовики заново пускают газ в поселок Старый Салтов — кто-то перекрыл подачу".