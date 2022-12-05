Неизвестные перекрыли газ поселку на Харьковщине
Фото: АО «Харьковгаз»
Газовики заново пускают газ в поселок Старый Салтов — кто-то перекрыл подачу.
«В Старом Салтове неизвестные перекрыли подачу газа в поселок. Проводятся повторные пуски газа в дома», — кратко сообщила о событии пресс-служба «Харьковгаза».
Также газовики восстанавливают распределительный газопровод в Купянске, который пострадал от ракетного удара. Уже идет заполнение системы жидкостью.
Продолжаются ремонты в Изюме — в домах, куда возвращаются жители.
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По информации газовиков, за прошедшую неделю на Харьковщине газ вернули в 2700 домовладений.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газовики заново пускают газ в поселок Старый Салтов — кто-то перекрыл подачу".