Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото)

Специалисты АО «Харьковгаз» продолжают восстанавливать сети в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, а также показали фото последствий обстрелов российской армии.

«Так выглядят последствия ударов армии РФ по коммуникациям жилых кварталов Купянской громады», — пишут газовики.



Фото: Харьковгаз