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Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото)

Происшествия 09:22   03.12.2022
Елена Нагорная
Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото) Фото: Харьковгаз

Специалисты АО «Харьковгаз» продолжают восстанавливать сети в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, а также показали фото последствий обстрелов российской армии.

«Так выглядят последствия ударов армии РФ по коммуникациям жилых кварталов Купянской громады», — пишут газовики.

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Фото: Харьковгаз

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 09:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгаз» продолжают восстанавливать сети в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.".