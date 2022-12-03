Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото)
Фото: Харьковгаз
Специалисты АО «Харьковгаз» продолжают восстанавливать сети в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, а также показали фото последствий обстрелов российской армии.
«Так выглядят последствия ударов армии РФ по коммуникациям жилых кварталов Купянской громады», — пишут газовики.
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Фото: Харьковгаз
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 09:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгаз» продолжают восстанавливать сети в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.".