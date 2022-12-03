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Харківські газівники показали величезні воронки від ворожих ударів (фото)

Події 09:22   03.12.2022
Елена Нагорная
Харківські газівники показали величезні воронки від ворожих ударів (фото)

Фахівці АТ “Харківгаз” продовжують відновлювати мережі у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, а також показали фото наслідків обстрілів російської армії.

“Так виглядають наслідки ударів армії РФ по комунікаціях житлових кварталів Куп‘янської громади”, – пишуть газовики.

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Фото: Харківгаз

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 09:22;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківгаз” продовжують відновлювати мережі у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області.".