Харківські газівники показали величезні воронки від ворожих ударів (фото)

Фахівці АТ “Харківгаз” продовжують відновлювати мережі у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, а також показали фото наслідків обстрілів російської армії.

“Так виглядають наслідки ударів армії РФ по комунікаціях житлових кварталів Куп‘янської громади”, – пишуть газовики.



Фото: Харківгаз