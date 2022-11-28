У Старому Салтові почали підключати газ до будинків (фото)
Фото: АО “Харківгаз”
Протягом вихідних газовики змогли повернути газ до кількох десятків будинків деокупованого селища.
“Інфраструктура деокупованого селища майже знищена рашистами. Пошкоджено регуляторні пункти, перебито розподільчі газопроводи, обстріляно та зруйновано комунікації”, – повідомили про ситуацію в Старому Салтові у пресслужбі “Харківгазу”.
Незважаючи на це, за вихідні кількадесят будинків уже підключили до газу. Відновлювальні роботи продовжуються.
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“Наразі замінено кілька зруйнованих снарядами ділянок розподільчих мереж, встановлено нове обладнання на них, розпочалися перші пуски газу до будинків”, – зазначили газовики.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом вихідних газовики змогли повернути газ до кількох десятків будинків деокупованого селища".