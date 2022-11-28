У Старому Салтові почали підключати газ до будинків (фото)

Протягом вихідних газовики змогли повернути газ до кількох десятків будинків деокупованого селища.

“Інфраструктура деокупованого селища майже знищена рашистами. Пошкоджено регуляторні пункти, перебито розподільчі газопроводи, обстріляно та зруйновано комунікації”, – повідомили про ситуацію в Старому Салтові у пресслужбі “Харківгазу”.

Незважаючи на це, за вихідні кількадесят будинків уже підключили до газу. Відновлювальні роботи продовжуються.

“Наразі замінено кілька зруйнованих снарядами ділянок розподільчих мереж, встановлено нове обладнання на них, розпочалися перші пуски газу до будинків”, – зазначили газовики.