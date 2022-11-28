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В Старом Салтове начали подключать газ к домам (фото)

Общество 09:57   28.11.2022
Оксана Горун
В Старом Салтове начали подключать газ к домам (фото) Фото: АО «Харьковгаз»

В течение выходных газовики смогли вернуть газ в несколько десятков домов деоккупированного поселка.

«Инфраструктура деоккупированного поселка почти уничтожена рашистами. Повреждены регуляторные пункты, перебиты распределительные газопроводы, обстреляны и разрушены коммуникации»,  — сообщили о ситуации в Старом Салтове в пресс-службе «Харьковгаза».

В Старом Салтове подключают газ
Фото: АО «Харьковгаз»

Несмотря на это, за выходные несколько десятков домов уже подключили к газу. Восстановительные работы продолжаются.

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    Фото: АО «Харьковгаз»

    «В настоящее время заменены несколько разрушенных снарядами участков распределительных сетей, установлено новое оборудование на них, начались первые пуски газа в дома», — отметили газовики.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 09:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение выходных газовики смогли вернуть газ в несколько десятков домов деоккупированного поселка".