В Старом Салтове начали подключать газ к домам (фото)
Фото: АО «Харьковгаз»
В течение выходных газовики смогли вернуть газ в несколько десятков домов деоккупированного поселка.
«Инфраструктура деоккупированного поселка почти уничтожена рашистами. Повреждены регуляторные пункты, перебиты распределительные газопроводы, обстреляны и разрушены коммуникации», — сообщили о ситуации в Старом Салтове в пресс-службе «Харьковгаза».
Несмотря на это, за выходные несколько десятков домов уже подключили к газу. Восстановительные работы продолжаются.
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«В настоящее время заменены несколько разрушенных снарядами участков распределительных сетей, установлено новое оборудование на них, начались первые пуски газа в дома», — отметили газовики.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение выходных газовики смогли вернуть газ в несколько десятков домов деоккупированного поселка".