В Старом Салтове начали подключать газ к домам (фото)

В течение выходных газовики смогли вернуть газ в несколько десятков домов деоккупированного поселка.

«Инфраструктура деоккупированного поселка почти уничтожена рашистами. Повреждены регуляторные пункты, перебиты распределительные газопроводы, обстреляны и разрушены коммуникации», — сообщили о ситуации в Старом Салтове в пресс-службе «Харьковгаза».

Несмотря на это, за выходные несколько десятков домов уже подключили к газу. Восстановительные работы продолжаются.

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«В настоящее время заменены несколько разрушенных снарядами участков распределительных сетей, установлено новое оборудование на них, начались первые пуски газа в дома», — отметили газовики.