Невідомі перекрили газ селищу на Харківщині
Фото: АО “Харківгаз”
Газовики наново пускають газ у селище Старий Салтів – хтось перекрив подачу.
“У Старому Салтові невідомі перекрили подачу газу до селища. Проводяться повторні пуски газу до будинків”, – коротко повідомила про подію пресслужба “Харківгазу”.
Також газовики відновлюють розподільчий газопровід у Куп’янську, який постраждав від ракетного удару. Вже йде наповнення системи рідиною.
Тривають ремонти в Ізюмі – у будинках, куди повертаються мешканці.
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За інформацією газовиків, за минулий тиждень на Харківщині газ повернули до 2700 домоволодінь.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газовики наново пускають газ у селище Старий Салтів – хтось перекрив подачу".