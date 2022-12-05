Невідомі перекрили газ селищу на Харківщині

Газовики наново пускають газ у селище Старий Салтів – хтось перекрив подачу.

“У Старому Салтові невідомі перекрили подачу газу до селища. Проводяться повторні пуски газу до будинків”, – коротко повідомила про подію пресслужба “Харківгазу”.

Також газовики відновлюють розподільчий газопровід у Куп’янську, який постраждав від ракетного удару. Вже йде наповнення системи рідиною.

Тривають ремонти в Ізюмі – у будинках, куди повертаються мешканці.

За інформацією газовиків, за минулий тиждень на Харківщині газ повернули до 2700 домоволодінь.