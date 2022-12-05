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Невідомі перекрили газ селищу на Харківщині

Суспільство 11:22   05.12.2022
Оксана Горун
Невідомі перекрили газ селищу на Харківщині Фото: АО “Харківгаз”

Газовики наново пускають газ у селище Старий Салтів – хтось перекрив подачу.

“У Старому Салтові невідомі перекрили подачу газу до селища. Проводяться повторні пуски газу до будинків”, – коротко повідомила про подію пресслужба “Харківгазу”.

Також газовики відновлюють розподільчий газопровід у Куп’янську, який постраждав від ракетного удару. Вже йде наповнення системи рідиною.

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Тривають ремонти в Ізюмі – у будинках, куди повертаються мешканці.

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За інформацією газовиків, за минулий тиждень на Харківщині газ повернули до 2700 домоволодінь.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 11:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газовики наново пускають газ у селище Старий Салтів – хтось перекрив подачу".