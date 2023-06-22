Подарок из Бурштына Харькову: «Зеленстрой» показал, что стало с саженцами

Саженцы гибискуса год назад Харькову прислала жительница Ивано-Франковской области Надежда Купренич. Так она хотела поддержать город в разгар самых тяжелых обстрелов.

Кусты, проехавшие почти всю Украину, прижились в Харькове, сообщили в КП «Харьковзеленстрой».

Сейчас они украшают собой сквер у сухого фонтана на площади Свободы.

«Мы с нетерпением ожидаем их цветения», — отметили городские озеленители.

Напомним, посылка с саженцами фруктовых деревьев и гибискусами пришла в Харьков 8 апреля 2022 года.