Подарок из Бурштына Харькову: «Зеленстрой» показал, что стало с саженцами
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Саженцы гибискуса год назад Харькову прислала жительница Ивано-Франковской области Надежда Купренич. Так она хотела поддержать город в разгар самых тяжелых обстрелов.
Кусты, проехавшие почти всю Украину, прижились в Харькове, сообщили в КП «Харьковзеленстрой».
Сейчас они украшают собой сквер у сухого фонтана на площади Свободы.
«Мы с нетерпением ожидаем их цветения», — отметили городские озеленители.
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Напомним, посылка с саженцами фруктовых деревьев и гибискусами пришла в Харьков 8 апреля 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саженцы гибискуса год назад Харькову прислала жительница Ивано-Франковской области Надежда Купренич. Так она хотела поддержать город в разгар самых тяжелых обстрелов".