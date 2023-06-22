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Подарок из Бурштына Харькову: «Зеленстрой» показал, что стало с саженцами

Общество 09:42   22.06.2023
Оксана Горун
Подарок из Бурштына Харькову: «Зеленстрой» показал, что стало с саженцами Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Саженцы гибискуса год назад Харькову прислала жительница Ивано-Франковской области Надежда Купренич. Так она хотела поддержать город в разгар самых тяжелых обстрелов.

Кусты, проехавшие почти всю Украину, прижились в Харькове, сообщили в КП «Харьковзеленстрой».

Сейчас они украшают собой сквер у сухого фонтана на площади Свободы.

«Мы с нетерпением ожидаем их цветения», — отметили городские озеленители.

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Напомним, посылка с саженцами фруктовых деревьев и гибискусами пришла в Харьков 8 апреля 2022 года.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 09:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саженцы гибискуса год назад Харькову прислала жительница Ивано-Франковской области Надежда Купренич. Так она хотела поддержать город в разгар самых тяжелых обстрелов".