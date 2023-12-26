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В ХОВА обещают проверить предновогоднюю закупку тюльпанов за 280 тыс. грн

Общество 14:47   26.12.2023
Елена Нагорная
В ХОВА обещают проверить предновогоднюю закупку тюльпанов за 280 тыс. грн

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов обещает проверить целесообразность недавней закупки работ по посадке луковиц тюльпанов на клумбах возле здания Госпрома в центре Харькова на 280 тысяч гривен.

«Относительно цветов, я информацию об этом получаю от вас впервые. Мы посмотрим по тендерным процедурам, какие суммы, какая целесообразность», — ответил Синегубов.

Договор, заключенный между КП «Госпром», которое подчиняется областному совету, и ФЛП Горбунов Алексей Михайлович был опубликован на портале Prozorro 22 декабря. Согласно информации о предмете закупки, высадить луковицы должны до 30 декабря 2023 года.

Как пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр», соглашение подписали еще 11 декабря. ФЛП Горбунов Алексей Михайлович постоянно озеленяет территорию перед Госпромом, однако в сравнении с декабрем 2022 года стоимость высадки тюльпанов выросла вдвое — с 116 до 280 тысяч гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 14:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов обещает проверить целесообразность недавней закупки работ по посадке луковиц тюльпанов на клумбах возле здания Госпрома в центре Харькова на 280 тысяч гривен.".