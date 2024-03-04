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Цветы в Харькове: мэрии предлагают высаживать только многолетники

Общество 08:19   04.03.2024
Оксана Горун
Цветы в Харькове: мэрии предлагают высаживать только многолетники

В Харькове продолжается «борьба за цветы». Сторонники экономии на красоте во время войны и любители прекрасного ведут дискуссии о том, нужны ли клумбы в городе уже третий год. Компромиссный вариант выдвинул автор петиции на сайте мэрии.

«Предлагаю высаживать в городе, городских парках, скверах и клумбах только многолетние цветы, растения и кустарники. Такое решение имело бы много плюсов. В частности, высаживая многолетние растения, можно снизить затраты на их замену каждый год, что может привести к значительной экономии средств городского бюджета. Каждый год в городе тратится куча средств на выращивание, высадку несколько раз в сезон и уход за однолетними цветами. Гораздо лучше высаживать многолетние растения в одном году в одних местах, в следующем году — в других, что сделает город еще зеленее. За ними нужно будет только ухаживать, а не покупать и высаживать заново», — предлагает харьковчанин Михаил Титаренко.

Он даже предложил варианты дизайна для различных локаций в городе. Например, сделать яркими клумбы в Центральном парке и более монотонными и строгими композиции в саду Шевченко. А также — убрать яркие декоративные камни с клумб.

Среди аргументов Титаренко — не только экономия и дизайн, но и вопросы окружающей среды.

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«Только многолетние растения способны сформировать постоянную среду. Именно они способствуют поддержанию устойчивой популяции насекомых, которые будут противодействовать паразитам, бактериям, грибам и другим растениям. Для ухода за такими растениями используется меньшее количество химических удобрений и пестицидов, ведь многолетние более устойчивы к вредителям и болезням, — пояснил харьковчанин. — Использование многолетних растений в городских парках – это экологически чистый, экономически выгодный и эстетически приятный способ сделать Харьков еще более красивым и комфортным для людей».

Напомним, чтобы петицию рассмотрело руководство Харьковского горсовета, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Петиция о многолетних растениях зарегистрирована 3 марта.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается «борьба за цветы». Сторонники экономии на красоте во время войны и любители прекрасного ведут дискуссии о том, нужны ли клумбы в городе уже третий год. Компромиссный вариант выдвинул автор петиции на сайте мэрии".