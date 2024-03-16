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1,7 млн квітів висадять у Харкові: у мерії кажуть, що цьогоріч економлять

Суспільство 14:05   16.03.2024
Олена Нагорна
1,7 млн квітів висадять у Харкові: у мерії кажуть, що цьогоріч економлять

1,7 мільйона квітів планують висадити у 2024 році в Харкові.

Про це пише пресслужба міськради з посиланням на директора СКП “Харківзеленбуд” Дмитра Поздєєва. За його словами, у теплицях підприємства зараз вирощують близько 1,2 млн квітів, решту – доведеться докупити.

Поздєєв сказав, що з метою економії на клумбах висадять на 700-800 тисяч квітів менше, ніж до повномасштабної війни. Квітники будуть у саду ім. Шевченка, біля Дзеркального струменя, а також у центральних парках районів міста.

“Їх буде менше, ніж до війни, але ми це робитимемо. У центральній частині Харкова та інших районах проживає дуже багато людей, які потребують психологічного розвантаження. Один з варіантів його отримання – відпочинок у наших парках та скверах, тому вони мають бути доглянутими”, – зазначив Поздєєв.

За його словами, у парках та скверах вже розпочалися весняні роботи. У саду ім. Шевченка найближчим часом фарбуватимуть урни та лавки, чиститимуть фонтан.

Нагадаємо, раніше на сайті Харківської міськради опублікували петицію з пропозицією висаджувати у місті лише багаторічні квіти, рослини та чагарники. Наразі її підписали 373 особи.

Також нагадаємо, у 2023 році станом на початок липня у місті висадили понад мільйон квітів.

Читайте також: «Не харків’янин», — Терехов про противників витрат на квіти та прибирання у війну

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1,7 мільйона квітів планують висадити у 2024 році в Харкові".