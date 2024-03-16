1,7 млн цветов высадят в Харькове: в мэрии говорят, что в этом году экономят

1,7 миллиона цветов планируют высадить в 2024 году в Харькове.

Об этом пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на директора СКП «Харьковзеленстрой» Дмитрия Поздеева. По его словам, в теплицах предприятия сейчас выращивают около 1,2 млн цветов, остальные — «придется докупать».

Поздеев сказал, что в целях экономии на клумбах высадят на 700-800 тысяч цветов меньше, чем до полномасштабной войны. Цветники будут в саду им. Шевченко, возле Зеркальной струи, а также в центральных парках районов города.

«Их будет меньше, чем до войны, но мы будем это делать. В центральной части Харькова и других районах проживает очень много людей, которые нуждаются в психологической разгрузке. Один из вариантов ее получения — отдых в наших парках и скверах, поэтому они должны быть ухоженными», — отметил Поздеев.

По его словам, в парках и скверах уже начались весенние работы. В саду им. Шевченко в ближайшее время будут красить урны и скамейки, чистить фонтан.

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с предложением высаживать в городе только многолетние цветы, растения и кустарники. На данный момент ее подписали 373 человека.

Также напомним, в 2023 году по состоянию на начало июля в городе высадили более миллиона цветов.