1,7 млн цветов высадят в Харькове: в мэрии говорят, что в этом году экономят
1,7 миллиона цветов планируют высадить в 2024 году в Харькове.
Об этом пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на директора СКП «Харьковзеленстрой» Дмитрия Поздеева. По его словам, в теплицах предприятия сейчас выращивают около 1,2 млн цветов, остальные — «придется докупать».
Поздеев сказал, что в целях экономии на клумбах высадят на 700-800 тысяч цветов меньше, чем до полномасштабной войны. Цветники будут в саду им. Шевченко, возле Зеркальной струи, а также в центральных парках районов города.
«Их будет меньше, чем до войны, но мы будем это делать. В центральной части Харькова и других районах проживает очень много людей, которые нуждаются в психологической разгрузке. Один из вариантов ее получения — отдых в наших парках и скверах, поэтому они должны быть ухоженными», — отметил Поздеев.
По его словам, в парках и скверах уже начались весенние работы. В саду им. Шевченко в ближайшее время будут красить урны и скамейки, чистить фонтан.
Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с предложением высаживать в городе только многолетние цветы, растения и кустарники. На данный момент ее подписали 373 человека.
Также напомним, в 2023 году по состоянию на начало июля в городе высадили более миллиона цветов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумба, клумбы, міськрада, поздеев, Харьков, Харьковзеленстрой, цветы;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 14:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1,7 миллиона цветов планируют высадить в 2024 году в Харькове.".