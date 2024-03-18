Озеленителям Харькова оборудуют места для обеда и отдыха
В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили о планах обновить материально-техническую базу и улучшить условия труда для сотрудников, занимающихся красотой Харькова.
«СКП планирует увеличить количество средств малой механизации, предназначенных для кошения травы. По словам директора предприятия Дмитрия Поздеева, это значительно облегчит работу коммунальщиков, ухаживающих за газонами. Кроме того, некоторые филиалы «Харьковзеленстроя» нуждаются в улучшении бытовых условий. В частности, речь идет об обустройстве мест для обеда и отдыха, установке сушилок для одежды и обуви, что особенно актуально в сезон снегопадов», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Ранее Поздеев заявил, что в 2024 году в Харькове высадят 1,7 млн цветов. Из них 1,2 млн выращивают в теплицах самого «Зеленстроя». Остальные — докупят. В целях экономии на клумбах высадят на 700-800 тысяч цветов меньше, чем до полномасштабной войны.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили о планах обновить материально-техническую базу и улучшить условия труда для сотрудников, занимающихся красотой Харькова".