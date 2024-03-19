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Обули харьковских коммунальщиков: сотрудники КП получили почти 2000 пар обуви

Общество 09:46   19.03.2024
Оксана Горун
Обули харьковских коммунальщиков: сотрудники КП получили почти 2000 пар обуви Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП Харьковблагоустройство» получило необычную «гуманитарку» — целый грузовик резиновых сапог от организации «Благотворительный фонд «Ладошки мира».

Коммунальщики получили 1814 пар обуви различного размера.

«Наши работники настойчиво и усердно работают в любую погоду, чтобы обеспечить надлежащее санитарное состояние придомовых территорий, оперативно ликвидируют последствия вражеских обстрелов Харькова. И благодаря такой помощи наши люди будут обеспечены качественной и удобной обувью, особенно сейчас, в весенний период, когда погода переменная и дождливая», — прокомментировал директор КП «Харьковблагоустройство» Валерий Белокудря.

гуманитарная помощь
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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резиновые сапоги получили дворники в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП Харьковблагоустройство» получило необычную «гуманитарку» — целый грузовик резиновых сапог от организации «Благотворительный фонд «Ладошки мира»".