Обули харьковских коммунальщиков: сотрудники КП получили почти 2000 пар обуви

КП Харьковблагоустройство» получило необычную «гуманитарку» — целый грузовик резиновых сапог от организации «Благотворительный фонд «Ладошки мира».

Коммунальщики получили 1814 пар обуви различного размера.

«Наши работники настойчиво и усердно работают в любую погоду, чтобы обеспечить надлежащее санитарное состояние придомовых территорий, оперативно ликвидируют последствия вражеских обстрелов Харькова. И благодаря такой помощи наши люди будут обеспечены качественной и удобной обувью, особенно сейчас, в весенний период, когда погода переменная и дождливая», — прокомментировал директор КП «Харьковблагоустройство» Валерий Белокудря.

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