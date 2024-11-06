11 генераторів і спецтехніку передала Німеччина громадам Харківської області
Генератори та техніку розподілили між громадами Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області, повідомили у ХОВА.
Загалом в партію гуманітарної допомоги увійшли 11 генераторів потужністю від 22 до 80 кВт, 3 підйомні робочі платформи, 2 причепи з освітлювальною щоглою і електрогенератором, 6 занурювальних насосів, а також колісний навантажувач.
Спецтранспорт дасть змогу оперативніше усувати наслідки обстрілів російських окупантів, а також підсилить місцеві комунальні підприємства.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генератор, германия, гуманітарна допомога, техника, харківщина, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 21:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генератори та техніку розподілили між громадами Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області, повідомили у ХОВА.".