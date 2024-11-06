11 генераторов и спецтехнику передала Германия громадам Харьковской области
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Генераторы и технику распределили между громадами Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщили в ХОВА.
Всего в партию гуманитарной помощи вошли 11 генераторов мощностью от 22 до 80 кВт, 3 подъемных рабочих платформы, 2 прицепа с осветительной мачтой и электрогенератором, 6 погружных насосов, а также колесный погрузчик.
Спецтранспорт позволит оперативнее устранять последствия обстрелов россиян, а также усилит местные коммунальные предприятия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генератор, германия, гуманітарна допомога, гуманитарная помощь, техника, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 21:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы и технику распределили между громадами Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщили в ХОВА.".