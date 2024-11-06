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11 генераторов и спецтехнику передала Германия громадам Харьковской области

Общество 21:46   06.11.2024
Оксана Якушко
11 генераторов и спецтехнику передала Германия громадам Харьковской области Скриншот

Генераторы и технику распределили между громадами Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщили в ХОВА.

Всего в партию гуманитарной помощи вошли 11 генераторов мощностью от 22 до 80 кВт, 3 подъемных рабочих платформы, 2 прицепа с осветительной мачтой и электрогенератором, 6 погружных насосов, а также колесный погрузчик.

Спецтранспорт позволит оперативнее устранять последствия обстрелов россиян, а также усилит местные коммунальные предприятия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 21:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы и технику распределили между громадами Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщили в ХОВА.".