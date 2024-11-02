Live
  • Сб 02.11.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

С финансами поможет Германия. Терехов о создании муниципального жилья в городе

Общество 13:02   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
С финансами поможет Германия. Терехов о создании муниципального жилья в городе Фото: ХГС

Подробности о разработке проекта муниципального жилья в Харькове мэр Игорь Терехов рассказал на совещании з Министерством развития громад и территорий Украины.

«К этому проекту мы привлекли финансирование от правительства Германии. Наши иностранные партнеры имеют опыт восстановления жилищного фонда после Второй мировой войны. Со своей стороны, мы готовы делиться наработками с другими украинскими городами и развивать эту идею», – отметил городской голова.

Он также уточнил, что проект будут развивать и реализовывать несмотря на постоянные обстрелы и угрозу разрушений зданий в Харькове.

Читайте также: «Рабочие боятся ТЦК»: что тормозит восстановление домов в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
01.11.2024, 11:47
«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове
«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове
02.11.2024, 08:38
Тимошко: 16 полицейских остаются в больнице после обстрела РФ, трое – тяжелые
Тимошко: 16 полицейских остаются в больнице после обстрела РФ, трое – тяжелые
02.11.2024, 12:46
Новости Харькова — главное 2.11: ночные «прилеты», боев в области стало меньше
Новости Харькова — главное 2.11: ночные «прилеты», боев в области стало меньше
02.11.2024, 11:43
Предупреждения не помогли: харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие
Предупреждения не помогли: харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие
02.11.2024, 13:40

Новости по теме:

12:08
Почему некоторые дома в Харькове восстанавливают быстрее, ответили в мэрии
11:26
«Рабочие боятся ТЦК»: что тормозит восстановление домов в Харькове
12:09
Где нагреются батареи в домах 1 ноября на Харьковщине: распоряжение
13:49
Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
13:46
Один из КАБов взорвался в воздухе – Терехов с места «прилета» в Харькове

Вы читали новость: «С финансами поможет Германия. Терехов о создании муниципального жилья в городе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности о разработке проекта муниципального жилья в Харькове мэр Игорь Терехов рассказал на совещании з Министерством развития громад и территорий Украины.".