С финансами поможет Германия. Терехов о создании муниципального жилья в городе
Фото: ХГС
Подробности о разработке проекта муниципального жилья в Харькове мэр Игорь Терехов рассказал на совещании з Министерством развития громад и территорий Украины.
«К этому проекту мы привлекли финансирование от правительства Германии. Наши иностранные партнеры имеют опыт восстановления жилищного фонда после Второй мировой войны. Со своей стороны, мы готовы делиться наработками с другими украинскими городами и развивать эту идею», – отметил городской голова.
Он также уточнил, что проект будут развивать и реализовывать несмотря на постоянные обстрелы и угрозу разрушений зданий в Харькове.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дома, жилье, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 13:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности о разработке проекта муниципального жилья в Харькове мэр Игорь Терехов рассказал на совещании з Министерством развития громад и территорий Украины.".