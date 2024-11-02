С финансами поможет Германия. Терехов о создании муниципального жилья в городе

Подробности о разработке проекта муниципального жилья в Харькове мэр Игорь Терехов рассказал на совещании з Министерством развития громад и территорий Украины.

«К этому проекту мы привлекли финансирование от правительства Германии. Наши иностранные партнеры имеют опыт восстановления жилищного фонда после Второй мировой войны. Со своей стороны, мы готовы делиться наработками с другими украинскими городами и развивать эту идею», – отметил городской голова.

Он также уточнил, что проект будут развивать и реализовывать несмотря на постоянные обстрелы и угрозу разрушений зданий в Харькове.