Із фінансами допоможе Німеччина. Терехов про створення муніципального житла

Подробиці про розробку проєкту муніципального житла у Харкові мер Ігор Терехов розповів на нараді з Міністерством розвитку громад та територій України.

“До цього проєкту ми залучили фінансування від уряду Німеччини. Наші іноземні партнери мають досвід відбудови житлового фонду після Другої світової війни. Зі свого боку ми готові ділитися напрацюваннями з іншими українськими містами та розвивати цю ідею“, – зазначив міський голова.

Він також уточнив, що проєкт розвиватимуть та реалізовуватимуть попри постійні обстріли та загрозу руйнувань будівель у Харкові.