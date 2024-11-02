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Із фінансами допоможе Німеччина. Терехов про створення муніципального житла

Суспільство 13:02   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Із фінансами допоможе Німеччина. Терехов про створення муніципального житла Фото: ХМР

Подробиці про розробку проєкту муніципального житла у Харкові мер Ігор Терехов розповів на нараді з Міністерством розвитку громад та територій України.

До цього проєкту ми залучили фінансування від уряду Німеччини. Наші іноземні партнери мають досвід відбудови житлового фонду після Другої світової війни. Зі свого боку ми готові ділитися напрацюваннями з іншими українськими містами та розвивати цю ідею“, – зазначив міський голова.

Він також уточнив, що проєкт розвиватимуть та реалізовуватимуть попри постійні обстріли та загрозу руйнувань будівель у Харкові.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці про розробку проєкту муніципального житла у Харкові мер Ігор Терехов розповів на нараді з Міністерством розвитку громад та територій України.".