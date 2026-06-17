Харьков – в трауре: город простился со спасателями, которых убила РФ (фото)

В Харькове простились со спасателями, погибшими в результате повторной ракетной российской атаки, сообщает ГСЧС.

Сегодня Харьков проводил в последний путь спасателей, погибших в ночь на 15 июня во время ликвидации пожара.

«Оккупанты нанесли повторный удар по месту, где пожарные ликвидировали последствия предварительной атаки. Враг снова целенаправленно ударил по тем, кто спасал людей и помогал городу прийти в себя после обстрела», — напомнил обстоятельства трагедии начальник ХОВА Олег Синегубов.

Погибли пять героев без оружия — спасатели 6 пожарно-спасательной части Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко и специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

С погибшим героям пришли проститься их родные и близкие, друзья, коллеги, побратимы, руководители органов власти и местного самоуправления, жители города. Под прощальные звуки пожарных сирен спасателей провели в последний путь.

Напомним, как ранее писала МГ «Объектив», ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.