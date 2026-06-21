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Спасательницу, пострадавшую от удара «Искандера», перевезли во Львов

Общество 17:30   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Спасательницу, пострадавшую от удара «Искандера», перевезли во Львов
Спасательницу Александру Щебилову перевезли во Львов, пишут в ГСЧС Украины.
Девушка получила тяжелые ранения в результате удара «Искандера» по Холодногорскому району. Тогда она вместе с коллегами ликвидировала последствия предыдущего обстрела, когда россияне выпустили по спасателям ракету. В результате «прилета» девушка потеряла правую руку.
Олександра Щебилова

«В центре «Superhumans», ее ждут бесплатные лечение, протезирование и реабилитация. Впереди сложный путь обновления», – добавили в ГСЧС.

Напомним,  ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, 13 человек получили ранения. Тяжело были ранены шестеро спасателей, медики борются за их жизнь. Утром 19 июня в больнице умер 48-летний начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты Николай Деркач.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасательницу Александру Щербилову перевезли во Львов, пишут в ГСЧС Украины.".