Спасательницу, пострадавшую от удара «Искандера», перевезли во Львов

Спасательницу Александру Щебилову перевезли во Львов, пишут в ГСЧС Украины. Девушка получила тяжелые ранения в результате удара «Искандера» по Холодногорскому району. Тогда она вместе с коллегами ликвидировала последствия предыдущего обстрела, когда россияне выпустили по спасателям ракету. В результате «прилета» девушка потеряла правую руку.

«В центре «Superhumans», ее ждут бесплатные лечение, протезирование и реабилитация. Впереди сложный путь обновления», – добавили в ГСЧС.

Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, 13 человек получили ранения. Тяжело были ранены шестеро спасателей, медики борются за их жизнь. Утром 19 июня в больнице умер 48-летний начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты Николай Деркач.

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