У Харкові виробляли напалм; НПЗ палав у Москві – підсумки 18 червня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 18 червня.

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Московський НПЗ, нафтобазу та залізничний міст через Північно-Кримський канал уразили Сили оборони України. Про успішні удари прозвітував Генштаб ЗСУ. Оборонці нарахували щонайменше п’ять точок горіння на території нафтопереробного заводу в Московській області. Попередньо оцінили, що горить комбінована установка перероблення нафти, установки вторинного перероблення та резервуарний парк. У Ростовській області РФ прилетіло по нафтобазі «Гуково». Пошкоджені об’єкти логістики ворожої армії на Донеччині та в районі Криму. Президент України Володимир Зеленський назвав удари по нафтопереробці окупантів далекобійними санкціями та справедливою відповіддю на російські удари по українських містах. Він наголосив: «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки».

Про це заявив високопосадовець НАТО під час спілкування з журналістами, пише “Європейська правда”. За підрахунками спеціалістів альянсу, лише в травні окупанти запустили по Україні близько 8150 дронів і 211 ракет. Українська ППО перехопила приблизно 55% ракет і 90% безпілотників. Головною проблемою захисту залишається балістика: перехоплені лише 17% балістичних ракет.

Виробництво «накрили» СБУ та поліція. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: цех діяв у центральній частині Харкова, його організувала злочинна група з п’ятьох осіб. Виробництво розгорнули професійно – з повним комплексом необхідного обладнання. За версією слідства, очолювало злочинну групу подружжя. Крім ватажків, до процесу долучилися два хіміки з фаховою освітою та місцевий айтівець – той вів облік і шукав клієнтів. Збували продукцію місцевим жителям. Серед них могли бути не тільки кримінальні елементи, але й російські агенти та диверсанти. Силовики вилучили близько 40 кг вибухівки та напалму. Трьох фігурантів справи вже затримали, їм повідомили про підозри.

Російський FPV-дрон атакував автівки поліції, які евакуювали двох жінок із селища Слатине на Дергачівщині. Обійшлося без постраждалих, евакуацію вдалося завершити, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківщини.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: ремонту потребує близько 90% покриття цієї дороги. Від водіїв надходять численні зауваження. Роботи зараз ідуть попри обмежене фінансування. За таких обставин підрядники відфрезерували зношене покриття на ділянці поблизу селища Високий та розпочали укладання нового асфальтобетону. Надалі роботи продовжать у напрямку Мерефи.

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