У Харкові виробляли напалм; НПЗ палав у Москві – підсумки 18 червня
МГ “Об’єктив” нагадує головні події 18 червня.
Москва у полум’ї та диму: коментарі Генштабу та Зеленського
Московський НПЗ, нафтобазу та залізничний міст через Північно-Кримський канал уразили Сили оборони України. Про успішні удари прозвітував Генштаб ЗСУ. Оборонці нарахували щонайменше п’ять точок горіння на території нафтопереробного заводу в Московській області. Попередньо оцінили, що горить комбінована установка перероблення нафти, установки вторинного перероблення та резервуарний парк. У Ростовській області РФ прилетіло по нафтобазі «Гуково». Пошкоджені об’єкти логістики ворожої армії на Донеччині та в районі Криму. Президент України Володимир Зеленський назвав удари по нафтопереробці окупантів далекобійними санкціями та справедливою відповіддю на російські удари по українських містах. Він наголосив: «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки».
Київ і Харків є головними цілями російських повітряних атак
Про це заявив високопосадовець НАТО під час спілкування з журналістами, пише “Європейська правда”. За підрахунками спеціалістів альянсу, лише в травні окупанти запустили по Україні близько 8150 дронів і 211 ракет. Українська ППО перехопила приблизно 55% ракет і 90% безпілотників. Головною проблемою захисту залишається балістика: перехоплені лише 17% балістичних ракет.
Напалм і вибухівку виготовляв підпільний цех у Харкові
Виробництво «накрили» СБУ та поліція. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: цех діяв у центральній частині Харкова, його організувала злочинна група з п’ятьох осіб. Виробництво розгорнули професійно – з повним комплексом необхідного обладнання. За версією слідства, очолювало злочинну групу подружжя. Крім ватажків, до процесу долучилися два хіміки з фаховою освітою та місцевий айтівець – той вів облік і шукав клієнтів. Збували продукцію місцевим жителям. Серед них могли бути не тільки кримінальні елементи, але й російські агенти та диверсанти. Силовики вилучили близько 40 кг вибухівки та напалму. Трьох фігурантів справи вже затримали, їм повідомили про підозри.
Атака під час евакуації
Російський FPV-дрон атакував автівки поліції, які евакуювали двох жінок із селища Слатине на Дергачівщині. Обійшлося без постраждалих, евакуацію вдалося завершити, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківщини.
Сімферопольську трасу на Харківщині ремонтують у борг
Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: ремонту потребує близько 90% покриття цієї дороги. Від водіїв надходять численні зауваження. Роботи зараз ідуть попри обмежене фінансування. За таких обставин підрядники відфрезерували зношене покриття на ділянці поблизу селища Високий та розпочали укладання нового асфальтобетону. Надалі роботи продовжать у напрямку Мерефи.
МГ “Об’єктив” також повідомляла 18 червня:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові виробляли напалм; НПЗ палав у Москві – підсумки 18 червня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 23:16;