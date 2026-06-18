В Харькове производили напалм; НПЗ пылал в Москве – итоги 18 июня

МГ «Объектив» напоминает главные события 18 июня.

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Московский НПЗ, нефтебаза и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал поразили Силы обороны Украины. Об успешных ударах отчитался Генштаб ВСУ. Защитники насчитали по меньшей мере пять точек горения на территории нефтеперерабатывающего завода в Московской области. Предварительно оценили горящую комбинированную установку переработки нефти, установку вторичной переработки и резервуарный парк. В Ростовской области РФ прилетело по нефтебазе «Гуково». Повреждены объекты логистики вражеской армии в Донецкой области и в районе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по нефтепереработке оккупантов дальнобойными санкциями и справедливым ответом на российские удары по украинским городам. Он подчеркнул: «Время эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги».

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО во время общения с журналистами, пишет «Европейская правда». По подсчетам специалистов альянса, только в мае оккупанты запустили по Украине около 8150 дронов и 211 ракет. Украинская ПВО перехватила около 55% ракет и 90% беспилотников. Главной проблемой защиты остается баллистика: перехвачено лишь 17% баллистических ракет.

Производство накрыли СБУ и полиция. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил: цех действовал в центральной части Харькова, его организовала преступная группа из пяти человек. Производство развернули профессионально – с полным комплексом необходимого оборудования. По версии следствия, возглавляли преступную группу супруги. Кроме главарей, к процессу присоединились два химика со профессиональным образованием и местный айтишник – вел учет и искал клиентов. Сбывали продукцию местным жителям. Среди них могли быть не только криминальные элементы, но и российские агенты и диверсанты. Силовики изъяли около 40 кг взрывчатки и напалма. Трое фигурантов дела уже задержаны, им сообщили о подозрениях.

Российский FPV-дрон атаковал автомобили полиции, которые эвакуировали двух женщин из поселка Слатино на Дергачевщине. Обошлось без пострадавших, эвакуацию удалось завершить, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины.

Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила: ремонта требует около 90% покрытия этой дороги. От водителей поступают многочисленные замечания. Работы сейчас идут, несмотря на ограниченное финансирование. В таких обстоятельствах подрядчики отфрезеровали изношенное покрытие на участке вблизи поселка Высокий и приступили к укладке нового асфальтобетона. В дальнейшем работы продолжат в направлении Мерефы.

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