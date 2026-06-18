Изготовляли взрывчатку и напалм: в центре Харькова «накрыли» подпольный цех

Правоохранители провели многоходовую спецоперацию в Харькове. Отмечается, что в результате — заблокирована деятельность преступной группы, которая причастна к изготовлению и сбыту взрывчатых веществ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты обустроили подпольный цех в центральной части города. Там они наладили незаконное производство взрывчатых веществ разных типов и зажигательных смесей.

«Для этого в помещении был смонтирован полный комплекс специального производственного оборудования для измельчения ингредиентов и химических соединений, взвешивания, смешивания и т.п., а также для расфасовки готовой продукции в пластиковые зип-пакеты с определенной массой. Там же злоумышленники хранили и готовую взрывчатку, предназначенную для сбыта», — рассказали в СБУ.

Следствие выяснило, что функционирование этого цеха обеспечивали пять человек, а «вожаками» была супружеская пара.

«Двое злоумышленников, непосредственно занимавшихся изготовлением взрывчатых веществ, имели профессиональное образование и специальные знания в области химии. Еще один — местный айтишник, осуществлял учет продукции, поиск клиентов и прием заказов. Готовую взрывчатку дельцы сбывали местному населению, среди которых, по оценкам правоохранителей, могли быть и представители криминальных кругов, и российские агенты-террористы или диверсанты”, — установили правоохранители.

Силовики изъяли из незаконного оборота около 40 кг взрывчатки и напалма. На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали трех вероятных участников группы после сбыта очередной партии.

Также правоохранители во время обысков дома этих задержанных и в цехе обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления взрывчатки, готовые взрывчатые вещества и зажигательные смеси, химическое сырье для их изготовления, тару для фасовки и мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: незаконное изготовление взрывчатых веществ и незаконное приобретение, хранение с целью сбыта взрывчатых веществ. Если их вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следствие продолжается.