Виготовляли вибухівку й напалм: у центрі Харкова “накрили” підпільний цех

Правоохоронці провели багатоходову спецоперацію в Харкові. Зазначається, що в результаті – заблокували діяльність злочинної групи, яка причетна до виготовлення та збуту вибухових речовин.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігуранти облаштували підпільний цех в центральній частині міста. Там вони налагодили незаконне виробництво вибухових речовин різних типів та запалювальних сумішей.

“Для цього у приміщенні було змонтовано повний комплекс спеціального виробничого устаткування для подрібнення інгредієнтів і хімічних сполук, зважування, змішування тощо, а також для розфасовки готової продукції у пластикові зіп-пакети із визначеною масою. Там же зловмисники зберігали й готову вибухівку, призначену для збуту”, – розповіли в СБУ.

Слідство з’ясувало, що функціонування цього цеху забезпечували п’ятеро людей, а “ватажками” була подружня пара.

“Двоє зловмисників, які безпосередньо займалися виготовленням вибухових речовин, мали фахову освіту та спеціальні знання у галузі хімії. Ще один – місцевий айтівець, здійснював облік продукції, пошук клієнтів та прийом замовлень. Готову вибухівку ділки збували місцевому населенню, серед яких, за оцінками правоохоронців, могли бути і представники кримінальних кіл, і російські агенти-терористи чи диверсанти”, – встановили правоохоронці.

Силовики вилучили з незаконного обігу близько 40 кг вибухівки і напалму. На завершальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали трьох ймовірних учасників групи після збуту чергової партії.

Також правоохоронці під час обшуків вдома у затриманих та в цеху виявили устаткування, яке використовувалося для виготовлення вибухівки, готові вибухові речовини та запалювальні суміші, хімічну сировину для їх виготовлення, тару для фасування та мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами.

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями ККУ: незаконне виготовлення вибухових речовин та незаконне придбання, зберігання з метою збуту вибухових речовин. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідство триває.