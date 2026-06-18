“Чоловік загинув одразу”. Вирок окупанту за розстріл сім’ї на Харківщині
Довічне отримав 23-річний російський військовий, який на початку повномасштабного вторгнення відкрив вогонь по авто з родиною в Харківському районі. Внаслідок обстрілу загинули батько та 9-річна донька.
Йдеться про події 2 березня 2022 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Тоді на трасі поблизу села Дементіївка, яке на той момент уже контролювали окупанти, подружжя разом із двома дітьми — 9-річною донькою та 17-річним сином — їхали на власному автомобілі. У цей момент їх помітив російський солдат, який перебував неподалік у танку, і відкрив по машині вогонь із великокаліберного кулемета.
Встановлено, що від перших пострілів водій втратив керування, і авто з’їхало з дороги. Коли чоловік спробував знову завести двигун, окупант здійснив повторний — цього разу — прицільний обстріл, від якого машина миттєво загорілася.
“На танку була написано буква «Z». І він почав кулеметну стрілянину. Потім я пам’ятаю, що машина опинилась в кюветі. І я подивилася наліво, мій чоловік загинув одразу. Я намагалась відкрити двері, вони були заблоковані, я їх вибила ногами. Я була в такому шоковому стані, я не розуміла нічого. Вилізла з машини, і потім я почула, як кричить мій син в автівці. І я піднялася, щоб його дістати з неї, тому що вона загорілась. І в той момент, коли я піднялася, в мене щось влучило. І все, я впала, не могла піднятися. Як пізніше виявилося, це був уламок. У канаві ми лежали, я навіть не знаю скільки часу, може годину, може дві”, – розповідає потерпіла.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці кажуть: засуджений — уродженець Бєлгородської області, військовослужбовець 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії московського військового округу.
За словами потерпілої, окупант підійшов до неї з сином майже впритул і сказав: «У меня приказ стрелять по всем». Після цього він пішов.
“На щастя, життя постраждалих вдалося врятувати — їх помітили небайдужі люди та вчасно доправили до лікарні”, – додали правоохоронці.
Окупанта суд визнав винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Зараз він перебуває у розшуку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: приговор, расстрел, сім'я, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 13:18;