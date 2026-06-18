FPV-дрон ударив по Чугуївщині: загинула пенсіонерка, її чоловік поранений

У Харківській облпрокуратурі повідомили про “приліт” по селу Українське Чугуївського району. Правоохоронці встановили: по населеному пункту вдарив FPV-дрон.

Внаслідок “прильоту” загинула 65-річна жінка. Поранений її 66-річний чоловік – медики надають чоловіку всю необхідну допомогу, уточнюють у прокуратурі.

“За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (2 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.