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Потерял сознание во время прыжка в воду: в Харькове спасли 16-летнего парня

Происшествия 20:45   18.06.2026
Оксана Якушко
Потерял сознание во время прыжка в воду: в Харькове спасли 16-летнего парня Фото: Специализированная водно-спасательная служба Харькова

16-летний парень чуть не погиб в Удянском гидропарке во время прыжка в воду.

Молодой человек получил травмы во время прыжка на мелководье и потерял сознание, сообщила Специализированная водно-спасательная служба Харькова.

Но спасатели быстро отреагировали на чрезвычайное происшествие, вытащили парня без сознания из воды и начали реанимацию.

«У парня отсутствовали признаки самостоятельного дыхания, поэтому без промедлений предприняли реанимационные мероприятия. Благодаря слаженным, быстрым и профессиональным действиям удалось восстановить жизненные функции пострадавшего», — рассказали в Специализированной водно-спасательной службе.

После того как парня стабилизировали, его передали медикам скорой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 20:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний парень чуть не погиб в Удянском гидропарке во время прыжка в воду.".