Потерял сознание во время прыжка в воду: в Харькове спасли 16-летнего парня

16-летний парень чуть не погиб в Удянском гидропарке во время прыжка в воду.

Молодой человек получил травмы во время прыжка на мелководье и потерял сознание, сообщила Специализированная водно-спасательная служба Харькова.

Но спасатели быстро отреагировали на чрезвычайное происшествие, вытащили парня без сознания из воды и начали реанимацию.

«У парня отсутствовали признаки самостоятельного дыхания, поэтому без промедлений предприняли реанимационные мероприятия. Благодаря слаженным, быстрым и профессиональным действиям удалось восстановить жизненные функции пострадавшего», — рассказали в Специализированной водно-спасательной службе.

После того как парня стабилизировали, его передали медикам скорой.