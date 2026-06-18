Потерял сознание во время прыжка в воду: в Харькове спасли 16-летнего парня
Фото: Специализированная водно-спасательная служба Харькова
16-летний парень чуть не погиб в Удянском гидропарке во время прыжка в воду.
Молодой человек получил травмы во время прыжка на мелководье и потерял сознание, сообщила Специализированная водно-спасательная служба Харькова.
Но спасатели быстро отреагировали на чрезвычайное происшествие, вытащили парня без сознания из воды и начали реанимацию.
«У парня отсутствовали признаки самостоятельного дыхания, поэтому без промедлений предприняли реанимационные мероприятия. Благодаря слаженным, быстрым и профессиональным действиям удалось восстановить жизненные функции пострадавшего», — рассказали в Специализированной водно-спасательной службе.
После того как парня стабилизировали, его передали медикам скорой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: спасение, Удянский гидропарк;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 20:45;