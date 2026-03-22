Live

Четыре часа снимали с 12-метрового тополя: в Харькове ищут хозяев кошки

Общество 18:20   22.03.2026
В Харькове ищут хозяев кошки, которую 21 марта сняли с тополя на Мерефянском шоссе коммунальщики. После спасения ее доставили в Центр обращения с животными на Аэрокосмическом проспекте.

О кошке, которая застряла на высоте 12 метров, накануне узнал департамент чрезвычайных ситуаций горсовета. Спасение длилось около четырех часов: хвостатая мяукала, но не решалось спуститься самостоятельно, напомнили в КП «Центр обращения с животными».

Видео: Богдан Гладких

Сначала пытались помочь работники КП «Горсвет», но их оборудования оказалось недостаточно. Тогда на помощь прибыла автовышка СКП «Харьковзеленстрой», и кошку удалось безопасно снять.

Фото: Богдан Гладких

В тот же вечер кошку привезли в городской приют, где ее осмотрели ветеринары. Мурку нашли в желтом ошейнике, ей примерно два года. Она контактная, ласковая, без физических повреждений.

Фото: Богдан Гладких

«Сейчас она очень стрессовая, истощена, но физически здорова. Наши специалисты стабилизируют состояние, кормят и ухаживают за ней», — добавили в Центре обращения с животными.

Автор: Елена Нагорная
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 18:20;

