Четыре часа снимали с 12-метрового тополя: в Харькове ищут хозяев кошки
В Харькове ищут хозяев кошки, которую 21 марта сняли с тополя на Мерефянском шоссе коммунальщики. После спасения ее доставили в Центр обращения с животными на Аэрокосмическом проспекте.
О кошке, которая застряла на высоте 12 метров, накануне узнал департамент чрезвычайных ситуаций горсовета. Спасение длилось около четырех часов: хвостатая мяукала, но не решалось спуститься самостоятельно, напомнили в КП «Центр обращения с животными».
Видео: Богдан Гладких
Сначала пытались помочь работники КП «Горсвет», но их оборудования оказалось недостаточно. Тогда на помощь прибыла автовышка СКП «Харьковзеленстрой», и кошку удалось безопасно снять.
В тот же вечер кошку привезли в городской приют, где ее осмотрели ветеринары. Мурку нашли в желтом ошейнике, ей примерно два года. Она контактная, ласковая, без физических повреждений.
«Сейчас она очень стрессовая, истощена, но физически здорова. Наши специалисты стабилизируют состояние, кормят и ухаживают за ней», — добавили в Центре обращения с животными.
Читайте также: В харьковском экопарке – пополнение: можно предложить имя бычку (видео)
- Категории: Общество, Харьков; Теги: кошка, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, спасение;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 18:20;