Кошка была подавленной и напала на хозяйку: на Харьковщине объявили карантин
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
В селе Волковка Кегичевской громады — случай бешенства. Карантин в населенном пункте ввели с 18 июня.
Местная жительница ранее обратилась на участок ветеринарной медицины. Женщина рассказала, что ее покусала ее кошка, которая до этого отказалась от еды и была в подавленном состоянии, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области.
15 июня кошка умерла. Бешенство подтвердилось в лаборатории, поэтому женщине назначили антирабическую вакцинацию.
Специалисты участка ветмедицины ходят по дворам, вакцинируют всех предрасположенных к бешенству животных, проводят информационно-разъяснительную работу по профилактике и недопущению распространения этого заболевания.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бешенство, кошка, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 21:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Волковка Кегичевской громады — случай бешенства. Карантин в населенном пункте ввели с 18 июня.".