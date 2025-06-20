Кошка была подавленной и напала на хозяйку: на Харьковщине объявили карантин

В селе Волковка Кегичевской громады — случай бешенства. Карантин в населенном пункте ввели с 18 июня.

Местная жительница ранее обратилась на участок ветеринарной медицины. Женщина рассказала, что ее покусала ее кошка, которая до этого отказалась от еды и была в подавленном состоянии, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области.

15 июня кошка умерла. Бешенство подтвердилось в лаборатории, поэтому женщине назначили антирабическую вакцинацию.

Специалисты участка ветмедицины ходят по дворам, вакцинируют всех предрасположенных к бешенству животных, проводят информационно-разъяснительную работу по профилактике и недопущению распространения этого заболевания.