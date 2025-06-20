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Кошка была подавленной и напала на хозяйку: на Харьковщине объявили карантин

Происшествия 21:56   20.06.2025
Елена Нагорная
Кошка была подавленной и напала на хозяйку: на Харьковщине объявили карантин Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В селе Волковка Кегичевской громады — случай бешенства. Карантин в населенном пункте ввели с 18 июня.

Местная жительница ранее обратилась на участок ветеринарной медицины. Женщина рассказала, что ее покусала ее кошка, которая до этого отказалась от еды и была в подавленном состоянии, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области.

15 июня кошка умерла. Бешенство подтвердилось в лаборатории, поэтому женщине назначили антирабическую вакцинацию.

Специалисты участка ветмедицины ходят по дворам, вакцинируют всех предрасположенных к бешенству животных, проводят информационно-разъяснительную работу по профилактике и недопущению распространения этого заболевания.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 21:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Волковка Кегичевской громады — случай бешенства. Карантин в населенном пункте ввели с 18 июня.".