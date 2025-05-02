В городе на Харьковщине ввели карантин: бешеный кот покусал хозяйку
В городе Богодухов зарегистрировали случай бешенства.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 20 апреля на теле у домашнего кота обнаружили раны от укуса другого животного. А 26 числа, когда владелица хотела погладить кота, он поцарапал и укусил ее. В этот же день животное изолировали в сарай.
«С 26 по 30 апреля во время периода изоляции кот проявлял агрессивное и беспокойное поведение, фыркал, отказывался от воды и пищи. 30 апреля животное погибло», — рассказали специалисты.
Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе. Владелицу кота отправили в медучреждение.
С 1 мая в городе Богодухов и прилегающих территориях ввели карантинные ограничения. Угрожающей зоной признали села Лозовая и Новоселовка вместе с прилегающими охотничьими угодьями, лесами, пастбищами и полевыми массивами.
Читайте также: В Харькове — случай бешенства: кот напал на женщину
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, Богодухов, госпродпотребслужба, карантин, кот;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В городе на Харьковщине ввели карантин: бешеный кот покусал хозяйку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Богодухов зарегистрировали случай бешенства.".