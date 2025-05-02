В городе на Харьковщине ввели карантин: бешеный кот покусал хозяйку

В городе Богодухов зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 20 апреля на теле у домашнего кота обнаружили раны от укуса другого животного. А 26 числа, когда владелица хотела погладить кота, он поцарапал и укусил ее. В этот же день животное изолировали в сарай.

«С 26 по 30 апреля во время периода изоляции кот проявлял агрессивное и беспокойное поведение, фыркал, отказывался от воды и пищи. 30 апреля животное погибло», — рассказали специалисты.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе. Владелицу кота отправили в медучреждение.

С 1 мая в городе Богодухов и прилегающих территориях ввели карантинные ограничения. Угрожающей зоной признали села Лозовая и Новоселовка вместе с прилегающими охотничьими угодьями, лесами, пастбищами и полевыми массивами.