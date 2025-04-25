В Харькове — случай бешенства: кот напал на женщину

В Харькове женщину укусил беспризорный кот. У животного подтвердили бешенство.

«В Слободском районе зафиксирован случай бешенства. Сотрудницу частного предприятия укусил беспризорный кот. С больным животным также контактировали еще восемь человек. Государственные и коммунальные службы проводят все необходимые мероприятия по локализации и ликвидации вспышки бешенства», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 25 апреля.

В мэрии напомнили, что в городе проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Чтобы сделать прививку любимцу, нужно обратиться в любую государственную участковую больницу ветеринарной медицины:

№1 – ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 – ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (057) 721-03-01;

№3 – ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 – ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Отметим, что случаи бешенства участились и в области. 24 апреля появилась информация, что бешеная собака покусала хозяйку в Мурафе. 17 апреля эпидемиологи проинформировали, что зафиксировали два случая: в селе Песчанка Берестинского района и городе Златополь Лозовского района (заболели собаки). Еще о двух случаях стало известно 7 апреля: в селе Поповка заболела собака, а в селе Ольховка в частный двор забежала и умерла лиса.