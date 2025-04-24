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Бешеная собака покусала хозяйку на Харьковщине: где ввели карантин

Общество 12:43   24.04.2025
Виктория Яковенко
Бешеная собака покусала хозяйку на Харьковщине: где ввели карантин Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В селе Мурафа Краснокутской громады зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 18 апреля к ветеринарам обратилась местная жительница, у которой погибла собака.

Женщина рассказала, что 10 марта ее животное контактировало с лисой, которая проникла в вольер. В тот же день во время кормления собака укусила хозяйку, а 18 апреля животное погибло.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе.

Людей контактировавших с больным животным направили в медицинское учреждение.

С 18 числа в селе ввели карантинные ограничения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Мурафа Краснокутской громады зарегистрировали случай бешенства.".