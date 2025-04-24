Бешеная собака покусала хозяйку на Харьковщине: где ввели карантин
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
В селе Мурафа Краснокутской громады зарегистрировали случай бешенства.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 18 апреля к ветеринарам обратилась местная жительница, у которой погибла собака.
Женщина рассказала, что 10 марта ее животное контактировало с лисой, которая проникла в вольер. В тот же день во время кормления собака укусила хозяйку, а 18 апреля животное погибло.
Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе.
Людей контактировавших с больным животным направили в медицинское учреждение.
С 18 числа в селе ввели карантинные ограничения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, покусала, собака, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Мурафа Краснокутской громады зарегистрировали случай бешенства.".