Бешеная собака покусала хозяйку на Харьковщине: где ввели карантин

В селе Мурафа Краснокутской громады зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 18 апреля к ветеринарам обратилась местная жительница, у которой погибла собака.

Женщина рассказала, что 10 марта ее животное контактировало с лисой, которая проникла в вольер. В тот же день во время кормления собака укусила хозяйку, а 18 апреля животное погибло.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе.

Людей контактировавших с больным животным направили в медицинское учреждение.

С 18 числа в селе ввели карантинные ограничения.