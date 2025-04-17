Заболели собаки: на Харьковщине еще два случая бешенства — в городе и селе

Еще два случая бешенства зарегистрировали на Харьковщине в течение последних нескольких дней. Вирус обнаружили у собак в селе Песчанка Берестинского района и городе Златополь Лозовского района.

В Песчанке заболела владельческая собака. Люди, контактировавшие с животным, уже проходят антирабическое лечение, сообщают в Областном центре контроля и профилактики болезней.

В Златополе переносчиком бешенства была бездомная собака, на которую обратили внимание местные жители. Через некоторое время она умерла. Одного человека, контактировавшего с собакой, направили на вакцинацию против бешенства.

С начала года на Харьковщине бешенство обнаружили у 12 животных — четырех собак, семи кошек и лисицы. В первом квартале года в медучреждения за антирабической помощью обратились 584 человека. В основном они получили повреждения от собак и кошек. На вакцинацию направили 211 человек (36% тех, кто обратился за помощью).

Специалисты напоминают, что клиническая картина бешенства проявляется, когда патологические изменения в организме уже необратимы. Это заболевание на сегодняшний день не лечится. Единственное действенное средство защиты — вакцинопрофилактика.