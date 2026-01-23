«Получила второй шанс»: в Харькове из-под завалов дома спасли кошку

17 января работники департамента чрезвычайных ситуаций ХГС ночью спасли из-под завалов жилого дома кошку. Животное сразу привезли в приют, рассказали в КП «Центр обращения с животными».

Там говорят: состояние животного было тяжелым: мордашка и лапы обгорели, кошка надышалась газом, находилась в стрессе, имела болевой синдром и истощение.

«Специалисты приюта провели полное обследование — УЗИ и рентген, после чего немедленно приступили к стабилизационным мероприятиям. Врачи провели инфузионную терапию, дали обезболивающие, тщательно обработали повреждения и стабилизировали физическое и эмоциональное состояние животного. Из-за сильного стресса кошка долгое время отказывалась от еды», — рассказали в КП.

Постепенно состояние животного стало улучшаться: появился аппетит, вернулась активность. После стабилизации ее обработали от паразитов и вакцинировали против бешенства, добавили в приют. Кошку назвали Эмбер.

«Она пережила страх и боль, потерю хозяев, но благодаря людям с большим сердцем, спасателям и ветеринарным врачам, получила второй шанс! Эмбер забрала к себе одна из работниц департамента чрезвычайных ситуаций, подарив ей дом, тепло и заботу», — отметили в КП.

Напомним, в субботу, 17 января, враг почти целый день бил по Харькову. Были пострадавшие из-за удара из РСЗО «Торнадо» по Индустриальному району. А также город атаковали «Молнии».