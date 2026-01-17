Новости Харькова – главное 17 января: взрыв в многоэтажке, удар по Бурлуку
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:38
Россияне разрушают Великий Бурлук: ночью был массированный удар БпЛА — ГСЧС
«В результате атаки возникли разрушения и пожары были повреждены частный и многоэтажный жилые дома и складское здание. В результате одного из попаданий возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв. К счастью, жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в целом в регионе за сутки обошлось без пострадавших от обстрелов, однако есть разрушения.
08:12
В Харькове был взрыв в многоэтажке: есть погибшие
Ночью на 17 января в Харькове произошел взрыв в многоэтажном жилом доме в Салтовском районе — прилетов не было. О взрыве сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем», — написал он в 02:08 ночи.
По данным мэра, на месте обнаружили тела двух погибших. Причины взрыва еще выясняют. Подробнее.
07:38
Ночь в Харькове была относительно спокойной
Ночью в Харькове была одна воздушная тревога — с 02:19 по 03:46. Ее объявили из-за угрозы российских КАБов.
После полуночи над территорией области фиксировали ударные БпЛА — в частности, в направлении на Изюм.
При этом над территорией Украины кружило значительное количество «Шахедов». Тревогу из-за них дважды объявляли в Киеве. Массированного авиаудара, о котором накануне предупреждали некоторые Telegram-каналы, не было. По состоянию на 07:38 в Харькове воздушной тревоги нет. Однако она сохраняется на западе и юго-западе области — в Лозовском и Берестинском районах.
Читайте также: Сегодня 17 января 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 17 января: взрыв в многоэтажке, удар по Бурлуку», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 января 2026 в 08:38;