Новости Харькова – главное 17 января: взрыв в многоэтажке, удар по Бурлуку

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:38

Россияне разрушают Великий Бурлук: ночью был массированный удар БпЛА — ГСЧС

«В результате атаки возникли разрушения и пожары были повреждены частный и многоэтажный жилые дома и складское здание. В результате одного из попаданий возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв. К счастью, жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в целом в регионе за сутки обошлось без пострадавших от обстрелов, однако есть разрушения.

08:12

В Харькове был взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Ночью на 17 января в Харькове произошел взрыв в многоэтажном жилом доме в Салтовском районе — прилетов не было. О взрыве сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем», — написал он в 02:08 ночи.

По данным мэра, на месте обнаружили тела двух погибших. Причины взрыва еще выясняют. Подробнее.

07:38

Ночь в Харькове была относительно спокойной

Ночью в Харькове была одна воздушная тревога — с 02:19 по 03:46. Ее объявили из-за угрозы российских КАБов.

После полуночи над территорией области фиксировали ударные БпЛА — в частности, в направлении на Изюм.

При этом над территорией Украины кружило значительное количество «Шахедов». Тревогу из-за них дважды объявляли в Киеве. Массированного авиаудара, о котором накануне предупреждали некоторые Telegram-каналы, не было. По состоянию на 07:38 в Харькове воздушной тревоги нет. Однако она сохраняется на западе и юго-западе области — в Лозовском и Берестинском районах.