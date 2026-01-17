В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району
В Харькове вечером 17 января вновь прозвучали взрывы. Причем второй — без тревоги и предупреждений от мониторинговых каналов.
После дневного обстрела из РСЗО, к вечеру армия РФ стала терроризировать Харьков БпЛА типа «Молния». Тревогу из-за них объявили в 17:58. И первый беспилотник следом ударил по нежилому зданию в Слободском районе.
Обошлось без пострадавших, однако на этом атака не завершилась. В 18:31 дали отбой, а около 19-то прогремел еще один взрыв. И вновь в Слободском районе.
«Есть еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БпЛА типа «Молния» ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются», — написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 17 января. Они продолжались чуть более получаса. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на город. Известно, что из-за «прилетов» пострадали три человека: мужчины 59 и 62 лет, а также 52-летняя женщина.
