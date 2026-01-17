Live

В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району

Происшествия 19:18   17.01.2026
Оксана Горун
В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

В Харькове вечером 17 января вновь прозвучали взрывы. Причем второй — без тревоги и предупреждений от мониторинговых каналов.

После дневного обстрела из РСЗО, к вечеру армия РФ стала терроризировать Харьков БпЛА типа «Молния». Тревогу из-за них объявили в 17:58. И первый беспилотник следом ударил по нежилому зданию в Слободском районе.

Обошлось без пострадавших, однако на этом атака не завершилась. В 18:31 дали отбой, а около 19-то прогремел еще один взрыв. И вновь в Слободском районе.

«Есть еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БпЛА типа «Молния» ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются», — написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 17 января. Они продолжались чуть более получаса. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на город. Известно, что из-за «прилетов» пострадали три человека: мужчины 59 и 62 лет, а также 52-летняя женщина.

Читайте также: Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
17.01.2026, 16:42
Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января
Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января
17.01.2026, 15:40
Новости Харькова – главное 17 января: прилетели «Молнии», днем били из РСЗО
Новости Харькова – главное 17 января: прилетели «Молнии», днем били из РСЗО
17.01.2026, 19:23
Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
17.01.2026, 14:03
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району
В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району
17.01.2026, 19:18

Новости по теме:

13.01.2026
«Молний» станет меньше? СОУ ударили по предприятию в Таганроге – Генштаб
13.12.2025
Второй взрыв за день слышали в Харькове: что это было (видео)
13.12.2025
По Харькову днем 13 декабря ударили БпЛА «Молния» — Терехов
16.11.2025
Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)
12.11.2025
Сегодня 12 ноября 2025: какой день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 января 2026 в 19:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 17 января вновь прозвучали взрывы. Причем второй — без тревоги и предупреждений от мониторинговых каналов".