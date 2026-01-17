У Харкові – вечір “молний”: двічі прилетіло по Слобідському району

У Харкові увечері 17 січня знову пролунали вибухи. Причому другий – без тривоги та попереджень від моніторингових каналів.

Після денного обстрілу з РСЗВ до вечора армія РФ почала тероризувати Харків БпЛА типу “Молния”. Тривогу через них оголосили о 17:58. І перший безпілотник слідом ударив по нежитловій будівлі в Слобідському районі.

Обійшлося без постраждалих, проте на цьому атака не завершилась. О 18:31 дали відбій, а близько 19-ї прогримів ще один вибух. І знову в Слобідському районі.

“Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу “молния” вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються”, – написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали вдень 17 січня. Вони тривали трохи більш як пів години. Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на місто. Відомо, що через “прильоти” постраждали троє людей: чоловіки 59 і 62 років, а також 52-річна жінка.