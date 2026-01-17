Live

Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку

Події 08:38   17.01.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:38

Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС

“У результаті атаки виникли руйнації та пожежі були пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та складська будівля. У результаті одного з влучань виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 м кв. На щастя, жертв і постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ДСНС.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загалом у регіоні за добу обійшлося без постраждалих від обстрілів, проте є руйнування.

08:12

У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Вночі на 17 січня в Харкові стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Салтівському районі – прильотів не було.

Про вибух повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Внаслідок вибуху невідомого походження є загиблі та постраждалі в багатоповерхівці Салтівського району. Деталі з’ясовуємо”, – написав він о 02:08 ночі.

За даними мера, на місці виявили тіла двох загиблих. Причини вибуху ще з’ясовують. Докладніше.

07:38

Ніч у Харкові була відносно спокійною

Вночі в Харкові була одна повітряна тривога – з 02:19 по 03:46. Її оголосили через загрозу російських КАБів.

Після опівночі над територією області фіксували ударні БпЛА – зокрема в напрямку на Ізюм.

При цьому над територією України кружляла значна кількість “шахедів”. Тривогу через них двічі оголошували в Києві. Масованого авіаудару, про який напередодні попереджали деякі телеграм-канали, не було. Станом на 07:38 у Харкові повітряної тривоги немає. Однак вона зберігається на заході та південному заході області – в Лозівському та Берестинському районах.

Читайте також: Сьогодні 17 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
