Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:38
Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС
“У результаті атаки виникли руйнації та пожежі були пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та складська будівля. У результаті одного з влучань виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 м кв. На щастя, жертв і постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ДСНС.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загалом у регіоні за добу обійшлося без постраждалих від обстрілів, проте є руйнування.
08:12
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі
Вночі на 17 січня в Харкові стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Салтівському районі – прильотів не було.
Про вибух повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
“Внаслідок вибуху невідомого походження є загиблі та постраждалі в багатоповерхівці Салтівського району. Деталі з’ясовуємо”, – написав він о 02:08 ночі.
За даними мера, на місці виявили тіла двох загиблих. Причини вибуху ще з’ясовують. Докладніше.
07:38
Ніч у Харкові була відносно спокійною
Вночі в Харкові була одна повітряна тривога – з 02:19 по 03:46. Її оголосили через загрозу російських КАБів.
Після опівночі над територією області фіксували ударні БпЛА – зокрема в напрямку на Ізюм.
При цьому над територією України кружляла значна кількість “шахедів”. Тривогу через них двічі оголошували в Києві. Масованого авіаудару, про який напередодні попереджали деякі телеграм-канали, не було. Станом на 07:38 у Харкові повітряної тривоги немає. Однак вона зберігається на заході та південному заході області – в Лозівському та Берестинському районах.
