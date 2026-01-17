Прокуратура повідомила, чим обстріляли Харків 17 січня
Харківська обласна прокуратура поінформувала – ворог вкотре використав РСЗВ “Торнадо-С”. У місті пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.
“У період з 14:10 до 14:30 збройні сили рф завдали ударів по місту Харкову. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто з РСЗВ “Торнадо-С”. Поранення дістали двоє чоловіків та одна жінка”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори також повідомили про наслідки інших ударів по області – є загибла в Куп’янському районі.
“У с. Борівське близько 11:00 внаслідок влучання FPV-дрона по зупинці громадського транспорту загинула 52-річна жінка. Вдень безпілотник атакував цивільний автомобіль у с. Старовірівка. Поранення та опіки дістали двоє людей — 42-річна жінка та 51-річний чоловік. Тип безпілотника встановлюється”, – відзначили в повідомленні відомства.
Читайте також: Під Харковом розібрали руїни термінала “Нової пошти”: 148 тонн сміття
Також БпЛА “Молния” прилетів по Золочеву. Там пошкоджені два магазини та автівка поліції. Двоє людей постраждали.
Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали вдень 17 січня. Вони тривали трохи більш як пів години. Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на місто. Відомо, що через “прильоти” постраждали троє людей: чоловіки 59 і 62 років, а також 52-річна жінка.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріл, прокуратура, Торнадо-С;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прокуратура повідомила, чим обстріляли Харків 17 січня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2026 в 18:12;