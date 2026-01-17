Live

Прокуратура повідомила, чим обстріляли Харків 17 січня

17.01.2026
Оксана Горун


Харківська обласна прокуратура поінформувала – ворог вкотре використав РСЗВ “Торнадо-С”. У місті пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

“У період з 14:10 до 14:30 збройні сили рф завдали ударів по місту Харкову. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто з РСЗВ “Торнадо-С”. Поранення дістали двоє чоловіків та одна жінка”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори також повідомили про наслідки інших ударів по області – є загибла в Куп’янському районі.

У с. Борівське близько 11:00 внаслідок влучання FPV-дрона по зупинці громадського транспорту загинула 52-річна жінка. Вдень безпілотник атакував цивільний автомобіль у с. Старовірівка. Поранення та опіки дістали двоє людей — 42-річна жінка та 51-річний чоловік. Тип безпілотника встановлюється”, – відзначили в повідомленні відомства.

Читайте також: Під Харковом розібрали руїни термінала “Нової пошти”: 148 тонн сміття

Також БпЛА “Молния” прилетів по Золочеву. Там пошкоджені два магазини та автівка поліції. Двоє людей постраждали.

Нагадаємо,  вибухи в Харкові лунали вдень 17 січня. Вони тривали трохи більш як пів години. Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на місто. Відомо, що через “прильоти” постраждали троє людей: чоловіки 59 і 62 років, а також 52-річна жінка.

Автор: Оксана Горун
